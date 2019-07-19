Патрушев: Молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО

Российская молодежь попадает под влияние террористов и экстремистов из-за подрывной работы зарубежных спецслужб и НКО. Об этом на выездном совещании в Санкт-Петербурге заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, российскую молодежь нужно защищать от негативного воздействия. Для этого, в частности, как считает Патрушев, нужно поставить надежный заслон деструктивной информации, особенно распространяемой в интернете.

Секретарь СБ РФ пояснил, что молодые люди легче попадают под влияние террористических и экстремистских организаций, радикалов, криминальных авторитетов и различных тоталитарных сект. По его мнению, всему этому способствуют в том числе деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей.