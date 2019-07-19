В Ленинградской области в многоэтажном доме рухнул лифт

Следственные органы Ленинградской области начали проверку по факту падения лифта в многоквартирном доме, в результате которого пострадал рабочий.

Как сообщает СУ СКР по Ленинградской области, происшествие произошло 18 июля в городе Тихвине. Предварительно установлено, что двое рабочих занимались ремонтом лифтового оборудования.

Один из них, 25-летний мужчина, упал с крыши лифта, находившегося на 9-м этаже. Пострадавший был доставлен в районную больницу.

Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Решается вопрос о его доставке в Ленинградскую областную больницу.

В СУ СК добавили, что следователи незамедлительно осмотрели место происшествия и приняли меры по обеспечению безопасности граждан.

"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств чрезвычайного происшествия", - отметили в ведомстве.

Кроме того, следователи заинтересовались деятельностью подрядной и субподрядной организаций, занимавшихся ремонтом лифта. Вероятно, у них будет изъята необходимая для проведения следственных действий документация.

Также предстоит определить характер трудовых отношений, которыми пострадавший рабочий был связан с одной из этих организаций.