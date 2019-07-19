Театр музыкальной комедии выступит на пленэре в Гатчине

Новости

Гилерме остается в "Локомотиве" еще на три года 18:08
Глава FIG поблагодарил РФ за юниорский ЧМ по художественной гимнастике 18:05
Hyundai подготовил для Solaris новый мотор 18:03
Аэрофлот признан лучшей компанией Европы по пунктуальности полетов 17:48
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17 17:48
Зеленский уволил посла Украины в США по политическим причинам 17:47
"Ростов" пригрозил "Арсеналу" санкциями за Мирзова 17:45
Студенты подготовили иконы для Царских врат на острове Кижи 17:42
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 17:27
В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд 17:26
В Дании найдена 1000-летняя могила славянской валькирии 17:21
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара 17:20
В ДНР снова подтвердили приверженность Минским соглашениям 17:17
Полиция разыскивает лыжника, насмерть сбившего женщину в Москве 17:02
Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о нападении на банк сотрудников ФСБ 17:01
Водолазы обследуют озеро Халега, где расстреляли бойцов РККА 16:57
Названа стоимость отдыха Месси и его семьи на Карибах 16:56
Два участника нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на 15 лет 16:52
МИД указал на бесполезность новых антироссийских санкций США 16:46
Медики рассказали о состоянии детей после ДТП под Калининградом 16:42
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор 16:37
В Геленджике изъяли 15 измученных животных 16:34
Черчесов опубликовал совместное фото с Загитовой 16:29
Петербурженка "похоронила" дочь во дворе многоэтажки 16:29
Крымские музеи будут отстаивать право на золото скифов 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
19.07.2019 16:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр музыкальной комедии выступит на пленэре в Гатчине

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Петербургская Музкомедия завершает сезон. 21 июля театр прощается с культовым мюзиклом Романа Полански "Бал вампиров". "Завершая марафон длиною в восемь лет, в ходе которого нынешним летом показаны 48 спектаклей подряд, мы расстаемся с этой готической сказкой для взрослых. Всего с момента премьеры в 2011 году мюзикл сыгран больше 400 раз", - сообщает пресс-служба театра.
Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии
Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии

29 июля на большой сцене концерт хитов оперетты соберет ведущих солистов. В программе - неожиданные номера, прежде не исполнявшиеся или интерпретированные по-новому при участии постановщика концерта - главного балетмейстера театра Владимира Романовского. За дирижерским пультом - заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
В Петербурге впервые поставили пьесу "Бал воров" в музыкальном театре

Новый сезон откроется 6 сентября опереттой Франца Легара "Веселая вдова", недавней премьерой. 17 сентября Театру музыкальной комедии исполнится 90 лет. По этому случаю в дворцовом особняке на Итальянской улице состоится большой праздничный концерт, в котором примет участие весь коллектив.

Также к постановке готовится мюзикл "Мисс Сайгон". Музыка Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля, режиссер-постановщик - Корнелиус Балтус (Голландия).

Фестиваль "Оперетта -Парк"

2, 3 и 4 августа Театр музыкальной комедии и музей-заповедник "Гатчина" представят уже третий фестиваль "Оперетта - Парк". Пройдет он на специально возведенных сценах под открытым небом у стен Гатчинского дворца.

Откроет фестиваль 2 августа камерный проект "Баронесса Лили", который принес театру первую в его истории "Золотую Маску": награду в категории "Лучшая женская роль" получила заслуженная артистка России Валентина Кособуцкая. Поставленная в 2007 году, "Баронесса Лили" уже двенадцать лет остается зрительским хитом.

Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова
В Петербурге объявили номинантов "Золотого софита"

Второй проект фестиваля - "Графиня Марица", входящая в число лучших оперетт мира. Ее адаптацию для фестивального показа осуществит известный венгерский режиссер Габор Кереньи, признанный в Европе мастер с большим опытом постановки зрелищных проектов в формате опен-эйр, осуществивший не одну постановку на театральном фестивале в Сегеде (Венгрия). Показ - 3 августа.

Завершит фестиваль 4 августа гала-концерт с участием звезд европейских опереточных сцен. В основе фестивальных проектов - лучшие спектакли текущей репертуарной афиши Театра музыкальной комедии, поставленные совместно с Будапештским театром оперетты и мюзикла (Венгрия), творческий союз с которым длится более десяти лет.

Тем временем

По итогам работы экспертного совета Высшей театральной премии "Золотой софит" за прошедший сезон Театр музыкальной комедии получил четыре номинации: "Лучший спектакль в оперетте и мюзикле" - "Бал воров" Александра Пантыкина в постановке Андрея Житинкина, "Лучшая женская роль" - Наталия Диевская (Симона Писташ, мюзикл "Канкан" Коула Портера, постановка Керо (Венгрия), Елена Бахтиярова (Настя Глазкова, мюзикл "Девчонка на миллион" Максима Леонидова, постановка Андрея Носкова), "Лучшая мужская роль" - Александр Круковский (Петер Боно, "Бал воров").

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона