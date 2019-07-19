Театр музыкальной комедии выступит на пленэре в Гатчине

Петербургская Музкомедия завершает сезон. 21 июля театр прощается с культовым мюзиклом Романа Полански "Бал вампиров". "Завершая марафон длиною в восемь лет, в ходе которого нынешним летом показаны 48 спектаклей подряд, мы расстаемся с этой готической сказкой для взрослых. Всего с момента премьеры в 2011 году мюзикл сыгран больше 400 раз", - сообщает пресс-служба театра.

29 июля на большой сцене концерт хитов оперетты соберет ведущих солистов. В программе - неожиданные номера, прежде не исполнявшиеся или интерпретированные по-новому при участии постановщика концерта - главного балетмейстера театра Владимира Романовского. За дирижерским пультом - заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Новый сезон откроется 6 сентября опереттой Франца Легара "Веселая вдова", недавней премьерой. 17 сентября Театру музыкальной комедии исполнится 90 лет. По этому случаю в дворцовом особняке на Итальянской улице состоится большой праздничный концерт, в котором примет участие весь коллектив.

Также к постановке готовится мюзикл "Мисс Сайгон". Музыка Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля, режиссер-постановщик - Корнелиус Балтус (Голландия).

Фестиваль "Оперетта -Парк"

2, 3 и 4 августа Театр музыкальной комедии и музей-заповедник "Гатчина" представят уже третий фестиваль "Оперетта - Парк". Пройдет он на специально возведенных сценах под открытым небом у стен Гатчинского дворца.

Откроет фестиваль 2 августа камерный проект "Баронесса Лили", который принес театру первую в его истории "Золотую Маску": награду в категории "Лучшая женская роль" получила заслуженная артистка России Валентина Кособуцкая. Поставленная в 2007 году, "Баронесса Лили" уже двенадцать лет остается зрительским хитом.

Второй проект фестиваля - "Графиня Марица", входящая в число лучших оперетт мира. Ее адаптацию для фестивального показа осуществит известный венгерский режиссер Габор Кереньи, признанный в Европе мастер с большим опытом постановки зрелищных проектов в формате опен-эйр, осуществивший не одну постановку на театральном фестивале в Сегеде (Венгрия). Показ - 3 августа.

Завершит фестиваль 4 августа гала-концерт с участием звезд европейских опереточных сцен. В основе фестивальных проектов - лучшие спектакли текущей репертуарной афиши Театра музыкальной комедии, поставленные совместно с Будапештским театром оперетты и мюзикла (Венгрия), творческий союз с которым длится более десяти лет.

Тем временем

По итогам работы экспертного совета Высшей театральной премии "Золотой софит" за прошедший сезон Театр музыкальной комедии получил четыре номинации: "Лучший спектакль в оперетте и мюзикле" - "Бал воров" Александра Пантыкина в постановке Андрея Житинкина, "Лучшая женская роль" - Наталия Диевская (Симона Писташ, мюзикл "Канкан" Коула Портера, постановка Керо (Венгрия), Елена Бахтиярова (Настя Глазкова, мюзикл "Девчонка на миллион" Максима Леонидова, постановка Андрея Носкова), "Лучшая мужская роль" - Александр Круковский (Петер Боно, "Бал воров").