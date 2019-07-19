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19.07.2019 13:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Труппа Бориса Эйфмана представит новый балет на сцене Большого театра

Текст: Светлана Мазурова
Санкт-Петербургский государственный академический Театр балета Бориса Эйфмана представит 25, 26 и 27 июля на Исторической сцене Большого театра России новый спектакль "Эффект Пигмалиона", премьеру 2019 года.

Комедийный балет, затрагивающий ряд философских, этических и социальных вопросов, поставлен на музыку Иоганна Штрауса-сына.

Фото: БДТ им. Г.А. Товстоногова
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- Балет "Эффект Пигмалиона" - хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетенности и вечной нетождественности искусства и жизни, - говорит Борис Эйфман.

В мае и июне труппа гастролировала с этим спектаклем по США. Ему устраивали овации ценители балета Чикаго, Коста-Месы, Беркли и Нью-Йорка. Газета Chicago Tribune охарактеризовала демонстрируемый в постановке танец как "блистательный" и "шедевральный". Другое издание, See Chicago Dance, назвало премьеру этого года "ошеломительным зрелищем, разбивающим стереотипы о самой сущности балета и вместе с тем воздающим должное его непоколебимым традициям".

Инновационный балет в ритме вальса на известный сюжет о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. В спектакле Эйфмана роль неистового творца отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает "изваять" из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Как говорят в театре, вдохновение артисты черпали в фильмах Чарли Чаплина. А время действия - современное.

Главные партии в спектакле танцуют звезды Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, Любовь Андреева, Алина Петровская. Художник -постановщик - Зиновий Марголин, художник по костюмам - Ольга Шаишмелашвили.

Гастроли в Москве пройдут в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Год театра
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