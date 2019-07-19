В Архангельске инструктора автошколы заподозрили в убийстве ученицы

В Архангельске 49-летнего инструктора автошколы задержали по подозрению в убийстве 20-летней ученицы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, девушка, которая проживала с родителями в Новодвинске, пропала 15 июля. Близкие забили тревогу и сообщили правоохранителям, что она отправилась на занятия в архангельскую автошколу. Фото пропавшей распространялось по соцсетям.

Следователи и сотрудники угрозыска вышли на ее инструктора, который признался в убийстве и указал место, где спрятал тело. Вечером 18 июля убитую нашли в канаве на Талажском шоссе в Архангельске.

Инструктор рассказал следователям, что в тот вечер он был пьян и после занятий в помещении автошколы стал приставать к ученице. Девушка ответила отказом. Подозреваемый задушил ее металлической стропой и вывез тело за город.

- Задержанный признает сам факт убийства, но он неоднократно менял показания в отношении мотива и деталей его совершения, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

Суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении инструктора под стражу.