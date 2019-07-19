В Череповце восстановят усадьбу Верещагиных

В Череповце стартовал проект по воссозданию исторического облика усадьбы, в которой родились и выросли братья Верещагины.

Как сообщает ТАСС, проект планируется реализовать в 2020 году. Местные власти считают, что воссоздание усадьбы поможет увеличить туристический поток, а с ним и поступления в бюджет.

"В Череповце родились две великих личности - знаменитый художник-баталист Василий Верещагин и его старший брат Николай, о вкладе которого в экономику страны сегодня практически никто не знает, в лучшем случае отвечают, что это создатель знаменитого вологодского масла", - сообщила мэр города Елена Авдеева.

Кстати, Николай Верещагин считается создателем отечественной молочной промышленности. Мемориальный комплекс был открыт в 1992 году к 150-летию со дня рождения Василия Верещагина.

Он состоит из трех экспозиционных помещений - Мемориального дома, Дома творчества и Каретного сарая, восстановленного в 2016 году. Также сохранились баня, беседка и колодец. На территории музея разбиты цветочные клумбы и сад.

"В ходе проекта будут приведены в порядок все исторические здания квартала, в первую очередь, Мемориальный дом Верещагиных, - отметила Елена Авдеева. - Он не будет подвергаться серьезной реконструкции, поскольку в этом не нуждается. Проведем текущий ремонт, подкрасим. Он с очень хорошей экспозицией, она продолжит работать, но рядом стоящие здания, в частности, каменный дом, который входит в состав этого мемориального комплекса, будет реконструирован".

Проект будет реализован за счет федерального гранта в размере 54 миллиона рублей, выделенного в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Впрочем, объем финансирования работ будет куда больше, он составит порядка 92 миллиона рублей. Недостающую часть средств добавят инвесторы и местные власти из городского бюджета.

Однако в мэрии считают, что затраты скоро окупятся. Ожидается, что турпоток после реставрации возрастет примерно на четверть.