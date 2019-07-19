В Чувашии опровергли госпитализацию главы республики

Пресс-служба главы Республики Чувашия опровергла появившиеся ранее данные о госпитализации главы региона Михаила Игнатьева, который якобы попал в больницу Санкт-Петербурга после форума регионов России и Белоруссии.

Как сообщает РИА Новости, глава Чувашии Михаил Игнатьев проходит диспансеризацию во время отпуска. Информация о его госпитализации неверна. Об этом агентству заявил пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров.

Сегодня, 19 июля, в ряде СМИ появилась информация о госпитализации главы Чувашии. Михаила Игнатьева якобы в тяжелом состоянии доставили в реанимацию кардиологического отделения Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Сообщалось даже о подозрении на инфаркт.

"Это неправда. Я опровергаю эту информацию", - заявил агентству Сидоров. По его словам, буквально вчера он встречался с Игнатьевым, и тот "был вполне здоров".

Олег Сидоров отметил, что глава республики находится в отпуске и проходит медицинские обследования.

"Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье, - сказал пресс-секретарь. - Это тут же вызвало какой-то нездоровый интерес. Я с ним вчера буквально расстался. Все хорошо, все здорово".

Добавим, что обязанности главы Чувашии на время отпуска Михаила Игнатьева исполняет председатель республиканского правительства Иван Моторин.