В ДТП с бензовозом под Калининградом пострадали шесть человек

В Калининградской области на трассе "Нестеров - Черняховск - Калининград" столкнулись микроавтобус и бензовоз. В результате ДТП пострадали водитель микроавтобуса и пятеро детей, в том числе младенец 2019 года рождения. Всех их госпитализировали в больницы Калининграда.

Инцидент произошел сегодня, 19 июля, примерно в 12 часов дня, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Микроавтобус, совершая поворот налево в сторону города Гвардейска, не уступил дорогу бензовозу, который двигался по главной дороге. Бензовоз опрокинулся в кювет. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку.

По информации ГУ МЧС России по региону, существует угроза разлива нефтепродуктов. На место происшествия прибыли спасатели, над ликвидацией угрозы работают 14 человек и четыре единицы техники.