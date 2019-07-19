В Петербурге покончат с "туризмом по крышам"

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, принимающий участие в выездном заседании Совбеза РФ, заявил, что набирающие популярность прогулки по крышам городских домов представляют опасность как для туристов, так и для жильцов.

Как сообщает "Интерфакс", проблему так называемого "туризма по крышам" врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов озвучил на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Речь идет о прогулках, которые в последнее время набирают популярность. Для городских властей это большая проблема. Организаторы таких экскурсий подвергают туристов серьезной опасности.

"Частные организации и физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам, - сказал Александр Беглов. - Прежде всего, это большая опасность для туристов, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают протечки".

Врио губернатора подчеркнул, что опасность создают не только прогулки. Опасен и доступ к инженерным коммуникациям домов, который зачастую оказывается свободным.

Не помогают даже замки - по словам Александра Беглова, их просто спиливают "болгаркой". Однако меры против организации туристических прогулок по крышам уже принимаются.

"Вводим в парадных системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения", - отметил Александр Беглов.