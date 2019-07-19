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19.07.2019 14:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге заработал совет по защите граждан, пострадавших от радиации

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге возобновил работу совет по вопросам граждан, пострадавших от радиационных воздействий, сообщает официальный сайт правительства города.

В Петербурге к 2021 году все поликлиники станут "бережливыми"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина встретилась с членами региональных общественных организаций, ветеранами военной службы инвалидов Чернобыля и представителями профильных исполнительных органов государственной власти, где напомнила, что в конце апреля 2019 года временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу в рамках мероприятий, посвященных дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. На ней были подняты вопросы, требующие разрешения. По итогам бесед с ветеранами Александр Беглов дал поручение возобновить работу Координационного совета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие радиационных воздействий.

Главные темы, которые были подняты на обсуждение: оказание медицинской помощи детям до 18 лет, чьи родители пострадали от радиационного воздействия, возможность предоставления им оздоровительного отдыха и оказание мер социальной поддержки.

Анна Митянина поручила комитету по здравоохранению организовать специализированную помощь потомкам пострадавших на базе консультативно-диагностического центра для детей на улице Олеко Дундича. Решено также, что в каждой районной детской поликлинике Санкт-Петербурга будет назначен врач, ответственный за учет таких детей.

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга поручено доработать проект постановления правительства "О создании координационного совета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие радиационных воздействий" с учетом поправок, которые внесли представители общественных организаций.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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