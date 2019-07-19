В Петрозаводске на набережной Онежского озера появилось пианино

В петрозаводской ротонде на набережной Онежского озера появилось общественное пианино. Сыграть на нем может любой желающий.

Идея установки инструмента принадлежит преподавателю Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Ирине Смирновой и ее ученику Виталию Новицкому. Это пианино фабрики "Красный Октябрь", выпущенное еще в 1952 году. Приобрели его по объявлению и настроили сами энтузиасты.

Инструмент пользуется популярностью у горожан, которые вечерами гуляют по набережной. Совсем недавно здесь спел академический хор Петрозаводского госуниверситета. Как рассказали корреспонденту "РГ" сами студенты, они постараются регулярно устраивать импровизированные концерты в ротонде.