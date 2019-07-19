Депутат ГД обратился в ФАС из-за роста тарифов сотовой связи в Крыму

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой не допустить резкого увеличения тарифов единственного на полуострове российского оператора сотовой связи МТС. Накануне жители Крыма и Севастополя, пользующиеся его услугами, получили уведомление об изменении тарификации при использовании тарифного плана "Супер МТС" с 30 июля.

Как сообщили "РГ" в МТС, "с 30 июля меняется тарификация исходящих звонков на номера МТС домашнего региона на архивных тарифах для Крыма "Супер МТС 092014" и "Супер МТС 112017". В рамках одного звонка стоимость первой минуты разговора составит один рубль, далее с 2-й по 15-ю минуту - бесплатно, а с 16-й минуты - один рубль в минуту". Для сравнения, ранее действовал тариф: с первой по 15-ю минуту в сутки - бесплатно, с 16-й минуты - 75 копеек за минуту. То есть теперь сотовый оператор фактически вводит тариф - один рубль за соединение.

Опция "Звони бесплатно с МТС" будет закрыта для обслуживания и удалена. Вместо нее можно подключить до 30-го числа "Звони бесплатно на МТС России 100". При этом не получится изменить тариф через мобильное приложение - необходимо звонить в контактный центр по номеру 0890 или обращаться в салон-магазин МТС, ближайший из которых находится в Тамани.

Кроме того, сама опция "Звони бесплатно на МТС России 100" подорожает почти на 60 процентов. Сейчас она стоит 2,50 рубля в сутки, но с 30 июля цена вырастет до 4 рублей в сутки. При этом услуги будут оказываться аналогичные - 100 минут в сутки на МТС домашнего региона и МТС России.

Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик считает, что МТС своими действиями нарушает требования антимонопольного законодательства, и поэтому направил официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и в компанию МТС с требованием не допустить смены тарифа в Севастополе и Крыму.