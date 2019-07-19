Глава Астраханской области определил приоритеты развития региона

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин на расширенном заседании экспертного совета назвал приоритеты развития региона. Врио губернатора сообщил, что ему хватило времени, чтобы разобраться с ситуацией в области: выводы неутешительные, необходимы изменения.

В связи с этим глава региона Игорь Бабушкин обозначил пять приоритетов, с которых, по его мнению, необходимо начать преобразования в экономике и социальной сфере региона.

- Астрахань - удивительная, с богатой историей. Я был поражен, что в регионе с таким удачным географическим положением и природными ресурсами так плохо живут люди, - заявил глава области Игорь Бабушкин. - Данные статистики подтверждают увиденное. Астраханская область на 59 месте в России по уровню доходов граждан. За чертой бедности живет каждый шестой астраханец. Средняя зарплата в регионе примерно на четверть ниже средней по стране. Ситуацию нужно менять.

Первый приоритет - развитие социальной сферы. Эта задача уже начала решаться: принят в первом чтении инициированный врио губернатора законопроект о расширении мер социальной поддержки граждан.

-Уверен, что уже с сентября текущего года более 200 тысяч человек смогут получать помощь, - сказал глава области Игорь Бабушкин. - Есть изменения, которые коснутся всех жителей области. Они относятся к расходованию средств фонда капремонта. Работа по повышению уровня жизни астраханцев будет продолжаться.

Врио губернатора в ходе своего выступления дал поручение областному правительству разработать региональный план борьбы с бедностью и региональный стандарт социального обеспечения граждан.

Вторым приоритетом, по мнению главы области, должна стать перезагрузка региональной экономики.

- Промышленный потенциал региона сейчас во многом растерян, аграрный используется на 40 процентов, - сказал глава области Игорь Бабушкин, - люди уезжают из сел в Астрахань, а из Астрахани - в другие регионы, в поисках новых возможностей. По словам врио губернатора, благодаря сохранившимся кадрам, опыту и традициям, регион может возродить экономику: решается задача восстановления завода "Красные баррикады", есть потенциал для развития других предприятий судостроения, сферы перерабатывающей промышленности, современных технологий, выстраивается системный подходы в работе с инвесторами.

Третьим приоритетом станет новое качество управления.

- Поскольку недовольство людей качеством управления велико, выделю два ключевых критерия оценки работы власти. Первый - быстрота реагирования. Второй - удовлетворенность жителей решением проблем, - сказал врио губернатора Игорь Бабушкин. - Если кто-то не может или не хочет честно исполнять свои прямые обязанности - то такой балласт нам не нужен. Свежий пример - махинации и халатность при расселении людей из ветхого и аварийного жилья. Закономерный итог - ряд уголовных дел. Такого качества власти быть не может. И не будет.

Чтобы повысить скорость реагирования на обращения людей, в регионе заработала мобильная приемная "Губернаторский контроль", запускаются кадровые проекты для формирования нового поколения управленцев. Врио губернатора Игорь Бабушкин дал еще одно поручение правительству региона - разработать обновленную систему оценки эффективности работы чиновников, представить предложения по повышению открытости власти и расширению возможностей для жителей области участвовать в принятии решений по развитию региона.

Четвертым приоритетом Игорь Бабушкин определил развитие инфраструктуры региона.

По итогам рабочих поездок глава региона пришел к выводу, что в районах отсутствуют необходимые условия для нормальной жизни: одна из основных бед - проблемы с водой. 60 процентов школ двадцать лет - без капремонта, 3,5 тысячи детей до трех лет ждут места в детском саду, в плохом состоянии дороги и мосты. Перевозчики самовольно закрывают маршруты. Жители запаромных сел бывают практически отрезаны от внешнего мира.

- Люди имеют право жить там, где они хотят, задача власти - создать им условия для нормальной жизни, - заявил врио губернатора Игорь Бабушкин. - Поручаю правительству Астраханской области разработать план повышения инвестиционной привлекательности региона, совместно с главами районов разработать комплексные планы инфраструктурного развития населенных пунктов региона.

Для достижения целей глава региона готов привлекать все ресурсы, укреплять внешнее взаимодействие, и это - пятый приоритет, обозначенный главой области Игорем Бабушкиным.

Врио губернатора сообщил, что Астраханской области идут навстречу в федеральных министерствах, регион активно участвует в 50 национальных программах, планирует получить поддержку на ремонт, реконструкцию и строительство мостов, на решение проблем дефицита водных ресурсов.

- Мы обязаны подключать все механизмы. Сейчас внимание к региону федерального центра беспрецедентно. Это тот ресурс, который мы должны использовать

По словам главы региона, представленные приоритеты развития - это формула работы для представителей власти всех уровней. По завершении выступления врио губернатора прозвучали мнения участников экспертного совета.

- Особенно важным мне кажется то, что глава региона обращает особое внимание на ситуацию в районах области. Туда региональная власть годами не доезжала. Полностью согласен: качество жизни на селе должно быть не хуже, чем в городе. Для сельских районов главные решения - по водоснабжению, газификации, дорожной инфраструктуре, рабочим местам. А это значит - новые требования к работе муниципальной власти, - считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", фермер из Лиманского района Павел Андросов.

Председатель Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Елена Беспечнова высказала свое мнение по поводу социальных проблем.

- Мы живем в регионе, где накопилось много проблем, особенно - в социальной сфере, - сказала она. И обратилась к руководителю области: - Вы справедливо заметили, что люди хотят работать, но не их вина, что им достойно не платят. Это одна из причин нашей бедности. Предложенный комплекс мер по социальной поддержке очень важен. Многие люди почувствуют улучшения в жизни уже в ближайшее время.

Депутат Думы Астраханской области Инна Ирдеева обратила внимание на то, что глава региона быстро вник в проблематику региона.

- За месяц Игорю Юрьевичу удалось провести переговоры с несколькими федеральными министрами и встречи с ключевыми инвесторами, принять принципиально важные кадровые решения, наладить контакт с жителями районов, - сказалаИрдеева. - Важно и то, как оперативно начали решаться проблемы с водой, с ветхим аварийным жильем.

Член экспертного совета, доктор географических наук, председатель регионального отделения русского географического общества Петр Бухарицин рассказал руководителю региона Игорь Бабушкину о серьезной экологической обстановке в зоне западных подстепных ильменей, обмелении Волго-Каспийского судоходного канала. По мнению ученого, эти факторы смогут отрицательно повлиять на экономику области. Страдают также и жители запаромных сел. Общественник обратился с предложением наладить на астраханских судоверфях строительство современных паромов для нужд низовых сел.

- Вопросы, которые вы затронули, входят в число пяти ключевых приоритетов по развитию области, - ответил ученому врио губернатора Игорь Бабушкин. - У нас разворачивается активная фаза загрузки судостроительных предприятий, с ОКС мы также будем обсуждать вопрос постройки таких паромов.

Глава региона также сообщил, что экологические проблемы он будет обсуждать во время ближайшего рабочего визита в Астраханскую область министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина.