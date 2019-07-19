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19.07.2019 17:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" пригрозил "Арсеналу" санкциями за Мирзова

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Ростов" остался недоволен действия тульского "Арсенала", который вступил в переговоры с Резиуаном Мирзовым без разрешения клуба и пригрозил санкциями за нарушение правил ФИФА и РФС.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Не успел Резиуан Мирзов перейти в "Спартак", как вокруг игрока начал разгораться скандал. Бывший клуб футболиста "Ростов" обвинил тульский "Арсенал" в ведении нечестной игры.

Ростовчане опубликовали на сайте сообщение, в котором рассказали о сути своих претензий.

"Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК "Арсенал" Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал "Спартак", а не "Арсенал", несмотря на договоренности между тульским клубом и самим игроком, - говорится в сообщении. - Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьезные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и "Арсеналом" у данного игрока был действующий контракт с "Ростовом". При этом "Ростов" не давал согласия "Арсеналу" на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК "Ростов" оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов - клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит "Арсенал" и Резиуана Мирзова".

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