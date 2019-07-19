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19.07.2019 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре "Сириус" дроны научили искать пропавших в лесу людей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Воспитанники сочинского образовательного центра "Сириус" усовершенствовали способ поиска потерявшихся в лесу людей при помощи беспилотников, научив дрон летать под кронами деревьев и экономя человеческие ресурсы. Сегодня об этом корреспонденту "РГ" рассказали в "Сириусе".
Фото: Образовательный центр "Сириус" Фото: Образовательный центр "Сириус"
Фото: Образовательный центр "Сириус"

Создали прототип беспилотного дрона на базе квадрокоптера "Пионер" и успешно провели испытание участники научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы" - школьники из Волгоградской, Курской и Московской областей, Москвы и Республики Татарстан. Проектом руководят специалисты компании "Геоскан" и добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Фото: iStock
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Каждое лето в лесу пропадают тысячи людей. Только в прошлом месяце в отряд "Лиза Алерт" поступили почти две тысячи заявок. Поиски ведут сотрудники МЧС, полиции и десятки волонтерских организаций по всей стране. Тем не менее, по данным отряда, каждого пятого находят слишком поздно или не находят совсем. Большие лесные массивы, труднодоступные места, травмы, паника, севший телефон часто стоят пропавшим жизни. Шансы найти потерявшегося живым с помощью людей и собак на третьи сутки снижаются вдвое.

Новый летательный аппарат способен сканировать местность с максимально близкого расстояния, откуда дрон более вероятно различит человека и передаст его точные координаты. Изучив снимки пропавших людей с поисковых операций, разработчики пришли к выводу, что беспилотник должен летать под кронами деревьев. Это поможет получать более четкие изображения без артефактов. Оптимальная высота полета дрона, по расчетам школьников, составила не более 15 метров. Например, над буреломом необходимо летать как можно ниже, чтобы различить, что находится между поваленными стволами.

- Ребята создали устройство, которое способно самостоятельно, без помощи оператора, сканировать заданный участок леса, пролетая между деревьями, кустами, устойчивое к перемене освещения, - отметила руководитель проекта от ГК "Геоскан" Елена Никитина. - Для ориентирования в пространстве беспилотник использует ультразвуковые и лазерные дальномеры и камеры машинного зрения.

Дрон испытали в ботаническом саду "Сириуса". На первом этапе проекта ребята отработали устойчивый полет дрона в природной среде без препятствий. Затем аппарат смог самостоятельно, огибая деревья и кусты, пролететь сложный путь до нескольких произвольных пунктов назначения и передал снимки с воздуха в центр управления полетом.

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- Использование беспилотника, который сможет работать автономно в условиях ограниченной доступности, в разы повысит эффективность поисково-спасательных работ, скорость разведки и обнаружения потерявшихся в лесах людей, - объяснил инициатор разработки и руководитель направления применения беспилотной авиации "Лиза Алерт" Александр Ломоносов.

Команда школьников надеется продолжить работу и после программы в "Сириусе". "Наставники во всем нас поддерживают. Мы все заинтересованы в дальнейшем развитии проекта и не собираемся останавливаться, ведь наша разработка принесет пользу людям, попавшим в беду", - поделилась участница проекта Мария Егорова из Курска.

Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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