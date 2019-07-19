В Сочи из-за непогоды введен режим повышенной готовности

В городе-курорте из-за надвигающейся непогоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает сайт администрации Сочи. Режим будет действовать до 15.00 22 июля.

По информации Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, 19 июля в Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на малых водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне.

На участке Магри - Веселое над Черным морем возможны смерчи.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На наиболее опасных участках рек, подверженных подтоплению, организован круглосуточный мониторинг.

Напомним, штормовое предупреждение в Сочи объявлено уже второй день.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов и выхода в горы.

Спасатели просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. А при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона "112".