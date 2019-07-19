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19.07.2019 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале утонул вахтовик из Беларуси

Текст: Татьяна Воробьева

Гражданин Республики Беларусь, который работал на Ямале вахтовым методом, погиб во время купания в водоеме.

По данным Следственного комитета ЯНАО, 18 июля компания рабочих отдыхала на берегу заболоченного и не предназначенного для купания пруда в южной части Нового Уренгоя.

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Будучи нетрезвым, 35-летний мужчина пошел плавать и начал тонуть. Приятели помогли ему выбраться на берег, но вахтовика едва не случившееся несчастье не остановило: он снова полез в воду и утонул.

По факту несчастного случая следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев, назначен комплекс судебных экспертиз.

В посольство направят уведомление о случившемся с гражданином Республики Беларусь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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