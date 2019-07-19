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19.07.2019,  
14:25
Текст:  Екатерина Призова

Под Челябинском подняли по тревоге более пяти тысяч танкистов

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В Челябинской области более пяти тысяч военнослужащих танковой дивизии подняты по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности.

"Особое внимание было уделено подготовке вооружения и техники к боевому применению, загрузке боекомплекта, отработке вопросов устойчивого управления войсками", - подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Пресс-служба Черноморского флота
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Экипажи танков переместились на полигон, где отработают современные методики ведения боя, в том числе - "танковую карусель". Суть этого метода в том, что танки быстро перемещаются по кругу, и пока одна машина уходит в тыл, вторая занимает ее место и открывает огонь. Прием используется, когда требуется вести непрерывную стрельбу.

Напомним, на этой неделе в ЦВО стартовали масштабные учения. Ранее по тревоге подняли соединения и части в Туве, Башкирии, Удмуртии, Кемеровской, Кировской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.

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