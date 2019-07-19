Путин не исключил снижения ставки по ипотеке

О том, от чего зависит снижение ставок по ипотеке, а также о программах улучшения жилищных условий семей с детьми президент поговорил с работниками ММК в Магнитогорске.

"Ипотека - важнейший инструмент обеспечения жильем", - заявил Владимир Путин, отвечая на просьбу рабочего о возможности снижения ставки. Примерно 45 процентов населения России планирует улучшить жилищные условия, заметил он.

И задача правительства и Центробанка - уйти на ставку ниже 8 процентов, продолжил глава государства. Зависит это от общего состояния экономики и стоимости кредитов для банков. ЦБ сейчас снизил ключевую ставку и сразу ставки по ипотеке немножко пошли вниз, привел пример президент.

"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин. При этом семьи с двумя детьми имеют права на определенные льготы - ставку в 6 процентов, а семьи, в которых появился третий ребенок, с этого года могут получить 450 тысяч рублей для погашения части ипотечного кредита, напомнил он.

Будет введены инструменты и для индивидуального жилищного строительства, заверил глава государства.