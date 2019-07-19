Путин обещал оставить пенсионные льготы металлургам

Планов пересмотра льгот по выходу на пенсию в 50 и 55 лет для сотрудников тяжелых и вредных производств нет. Об этом заявил президент на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината в Магнитогорске.

"Не похож пока на пенсионера", - улыбнулся Владимир Путин задавшему соответствующий вопрос сотруднику ММК. "Смотрите, какие решения были приняты: список 1 и список 2, где речь идет о людях, задействованных на особо тяжелых и тяжелых, особо вредных и на вредных производствах, сохранен - никаких изменений пенсионного возраста не будет, льгота сохранена для женщин 50 лет и для мужчин - 55. Это уже действует", - заверил глава государства.

Президент согласился, что нужно внимательно следить за тем, чтобы изменения в названии профессии в профстандарте не повлияли на льготы. И добавил, что на встрече есть профильный министр.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил: "Списки не пересматриваем с советских времен. Они - основа правила, когда мы сохраняем досрочные пенсии". Все 10 тысяч работников основного производства ММК - это список первый и второй, вредные рабочие места и опасные рабочие места, тяжелая работа, подчеркнул он.