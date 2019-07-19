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19.07.2019 21:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург

Текст: Кира Латухина

Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году вместо Челябинска пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом президент заявил в Магнитогорске на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером​​​.

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"Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия: ШОС и БРИКС, - заметил глава государства. - В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой - председательство перейдет к нам на следующий год". "Но в связи с ростом, увеличением числа участников мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит - в Санкт-Петербурге", - объявил он.

Впрочем, в Челябинске намечен ряд международных мероприятий ШОС и БРИКС. "И, что самое главное для вас, мы сохраним предусмотренный на подготовку города к этим мероприятиям федеральный ресурс, федеральные деньги, которые пойдут на развитие города", - обещал Путин.

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"Я думаю, что мы другое международное мероприятие на государственном уровне в будущем проведем", - не исключил Текслер.

"А сейчас важно, что Челябинск будет одной из площадок председательства России в ШОС и БРИКС. У нас будет почти три десятка мероприятий, к нам приедут тысячи человек. Важно, что останутся деньги, и мы действительно направим их на развитие инфраструктуры, мы это уже делаем", - заметил он.

Так, средства пойдут на дороги, новые развязки, благоустройство, ремонт фасадов домов и аэродрома.

"Плюс мы еще немного сэкономим средств из-за того, что главы государств к нам не приедут, и эти деньги как раз направим на социальную сферу", - считает врио главы региона.

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Саммиты ШОС
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