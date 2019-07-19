Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин

"Завинтить" цены на моторное топливо опасно - предприятия не будут вкладывать в переработку и это приведет к скачку цен. Об этом президент заявил на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Один из сотрудников ММК заметил, что в СМИ пишут о росте цен на бензин.

"Если сравнить с декабрем прошлого года, в целом, рост цен на бензин составил 1,8 проц... А инфляция выросла на 2,5 проц", - привел цифры глава государства.

То есть они растут темпами ниже инфляции, пояснил он.

"Совсем завинтить, задушить - это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", - предупредил Владимир Путин.