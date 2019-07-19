Путин рассказал о работе по сокращению вредных выбросов

Объем вредных выбросов в Магнитогорске сокращается. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с рабочими Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Говоря про нацпроект "Чистый воздух", он заметил: "Ваше предприятие - лучшее подтверждение тому, что мы на правильном пути".

"На 11 процентов сократили выбросы за последнее время", - продолжил глава государства. "21 миллиард вложили, чтобы реализовать здесь новые технологические решения", - сказал он про ММК.

"Но проблем хватает", - подчеркнул президент. "Здесь должно быть сокращено не менее 20 процентов", - отметил он и напомнил, что вводится новый порядок контроля за решениями в этой сфере. "Теперь не просто там какие-то благие пожелания будут работать, а соглашения между регионом, предприятием и подразделениями Министерства экологии. Надеюсь, этот механизм заработает", - заключил Путин.