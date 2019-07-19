Путин успокоил родителей насчет бюджетных мест в вузах

Сокращения бюджетных мест в российских вузах не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в беседе с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

Одна сотрудница была очень обеспокоена такими планами, но глава государства заверил, что все наоборот: в 2020 году этот показатель вырастет почти до 400 тысяч, увеличивается и финансирование.

"Откуда вы взяли, что сокращается?" - удивился Владимир Путин. Оказалось, из СМИ. Президент предложил посмотреть на реальные цифры: "На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут". Если в 2017 году их было порядка 300 тысяч, то в 2018-2019 годах - более 380 тысяч. "А в 2020 году будет почти 400 тысяч - 396 тысяч. И в денежном выражении растет финансирование бюджетных мест - на 16 процентов за последние два года", - заметил глава государства.

Есть правило, по которому на 1000 молодых людей от 17 до 30 лет может приходиться порядка 800 студентов. "Но, конечно, в каждом регионе по-разному, все зависит от рынка труда. Но количество мест не сокращается и не планируется", - заверил Путин.