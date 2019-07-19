Путин запустил новую аглофабрику на Магнитке

В преддверии Дня металлурга президент прилетел на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Глава государства запустил в эксплуатацию вторую очередь новой агломерационной фабрики №5. Теперь она выведена на полную производственную мощность.

Владимир Путин наблюдал за запуском на главном посту управления производством и по просьбе работников оставил автограф на информационном стенде. На предприятии вместе с президентом были глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, врио главы Челябинской области Алексей Текслер.

Аглофабрика была построена с применением наилучших доступных технологий и должна заменить устаревшую аглофабрику №4, значительно снизив вредное воздействие на окружающую среду. В год будет производиться до 5,5 млн тонн высококачественного агромерата для доменного производства. Строительство началось в конце 2016 года, первая очередь была введена в апреле этого года, инвестиции в проект составили около 30 млрд рублей.