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19.07.2019 20:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин запустил новую аглофабрику на Магнитке

Текст: Кира Латухина (Магнитогорск)

В преддверии Дня металлурга президент прилетел на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Глава государства запустил в эксплуатацию вторую очередь новой агломерационной фабрики №5. Теперь она выведена на полную производственную мощность.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Владимир Путин наблюдал за запуском на главном посту управления производством и по просьбе работников оставил автограф на информационном стенде. На предприятии вместе с президентом были глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, врио главы Челябинской области Алексей Текслер.

Аглофабрика была построена с применением наилучших доступных технологий и должна заменить устаревшую аглофабрику №4, значительно снизив вредное воздействие на окружающую среду. В год будет производиться до 5,5 млн тонн высококачественного агромерата для доменного производства. Строительство началось в конце 2016 года, первая очередь была введена в апреле этого года, инвестиции в проект составили около 30 млрд рублей.

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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