Самолет Самара - Сургут совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет рейса Самара - Сургут совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Приземление произошло в штатном режиме, с пассажирами работают представители авиаперевозчика.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании Utair, авиалайнер сел на запасном аэродроме Кольцово из-за сработавшего датчика топлива. По данным на табло, самолет приземлился в Екатеринбурге в 2:48 по местному времени.

Следующий вылет в Сургут запланирован на 10:00 по московскому времени. На время ожидания всем пассажирам предоставили еду и напитки.