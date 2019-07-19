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19.07.2019 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления. Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили шесть обезьян, которых нелегально пытались провезти из Казахстана на Урал.

"Задержали женщину, которая прятала в своей машине двух белоруких гиббонов, двух одноцветных гиббонов и двух яванских макак - они содержались в тесных переносках, предназначенных для кошек", - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Приволжское таможенное управление
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Животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Как пояснили правоохранители, ввозить их можно только при наличии разрешительного документа. Такового у задержанной не оказалось.

Пока обезьян временно передали в зоопарк. Эксперт оценил стоимость живой контрабанды в три с половиной миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, по которому женщине грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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