Уральская таможня изъяла обезьян в кошачьей переноске

Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили шесть обезьян, которых нелегально пытались провезти из Казахстана на Урал.

"Задержали женщину, которая прятала в своей машине двух белоруких гиббонов, двух одноцветных гиббонов и двух яванских макак - они содержались в тесных переносках, предназначенных для кошек", - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Животные попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Как пояснили правоохранители, ввозить их можно только при наличии разрешительного документа. Такового у задержанной не оказалось.

Пока обезьян временно передали в зоопарк. Эксперт оценил стоимость живой контрабанды в три с половиной миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, по которому женщине грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.