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19.07.2019 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске с памятника архитектуры уберут непристойную рекламу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинское УФАС готовит исковое заявление в суд с требованием убрать ненадлежащую рекламу с фасада исторического здания "Доходные дома купца Холодова" на улице Кирова, который нынче занимает заведение с говорящим названием "Vip-Soblazn". Реклама "нескромных удовольствий" в пешеходной зоне Челябинска, вызвала нарекания горожан, сообщили в пятницу в антимонопольном ведомстве.

- Все это безобразие находится в пешеходной зоне, бросается в глаза гуляющим с детьми челябинцам и гостям города и портит вид исторического здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк.

Фото: iStock
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Предписание о снятии непристойной рекламы было направлено спа-салону еще в марте. Однако его не исполнили, и тогда антимонопольщики, заручившись поддержкой краеведческой группы "АрхиСтраж" и Государственного комитета охраны объектов культурного наследия, подготовили исковое заявление в арбитражный суд.

Общественники и чиновники пришли к единому мнению о том, что размещение рекламы на окнах купеческого особняка не вписывается во внешний облик улицы и изменяет внешний вид самого здания. Соответствующие мнения экспертов антимонопольщики собираются представить в суд.

В ходе разбирательства они намерены доказать, что владельцы заведения нарушили  "Закон об объектах культурного наследия народов РФ", который запрещает проводить какие-либо "работы, изменяющие облик, объемно-планировочные решения и интерьер выявленного объекта культурного наследия", обязаны обеспечивать его сохранность и неизменность.

А поскольку при размещении рекламы должны соблюдаться в том числе и требования гражданского законодательства РФ (часть 11 статьи 5 Закона о рекламе), в данном случае можно вести речь и о нарушении рекламного законодательства, считают в ведомстве.

В случае, если суд примет сторону антимонопольщиков, реклама с фасада особняка будет демонтирована принудительно. А счет за демонтаж выпишут владельцам заведения. Кроме того, они должны будут выплатить штраф за неисполнение предписания антимонопольного органа.

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