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19.07.2019 13:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Екатеринбурге протестируют белорусский электробус

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Юлия Мякишева Фото: Юлия Мякишева
Фото: Юлия Мякишева

Показанный на "Иннопроме" белорусский электробус тестируют в эти дни в Екатеринбурге. Вероятнее всего, эта больше машина по дорогам столицы Среднего Урала ездить не будет.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Заявленные характеристики транспорта - 20 километров без подзарядки с включенным кондиционером, климат-контролем, плавный ход, тишина и минимальное влияние на экологию.

Транспорт начали тестировать накануне. Он совершил три рейса по сокращенному маршруту от улицы Щорса до железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Сегодня электробус пустили по полному маршруту от Химмаша - вышло 37 километров. Но для экономии заряда пришлось ездить без кондиционера.

Внутри электробус похож на другого белорусского "брата" - зеленый автобус. Такие курсируют по Екатеринбургу уже пару лет и в большом количестве. Главный плюс новой машины - кондиционер, который для журналистов включили. Кроме того, она действительно почти не шумит, а вот трясти немного будет, но это, скорее, вопрос к нашим дорогам.

На Урале обкатывают вариант без отопления за 23 миллиона рублей. Заряжают его полтора часа от специального генератора за 1,8 миллиона рублей. Устройство для зарядки за 6 минут стоит в десять раз дороже. То есть, для нормального функционирования машины нужно дополнительно купить устройство для обогрева и установить в городе станции для подзарядки (те, что за 18 миллионов, разумеется) через каждые 20 километров. То есть, значительно улучшить инфраструктуру.

По словам главного инженера Октябрьского троллейбусного депо Олега Кошкина, в плане воздействия на окружающую среду электробус точно такой же, как троллейбус. Отличие в том, что троллейбус получает электроэнергию по контактным проводам, а электробус нужно заряжать.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Он считает, что белорусская машина может решить проблему отдаленных от города микрорайонов, таких, как Светлый и Северный Химмаш.

- Я бы хотел, чтобы лицом города стали электробусы, а не наши троллейбуса. По данным бухгалтерии, ремонту подлежит 100 процентов состава. Троллейбус служит 10 лет, самая молодая техника в парке - 2008 года, - добавил Кошкин.

В депо пояснили, что перед ними стоит задача проверить реальную автономность в условиях Екатеринбурга - каждый эксперимент имеет право на жизнь. Зимние испытания будут только в том случае, если белорусы примут решение появиться на нашем рынке. Пока это просто продолжение презентации на "Иннопроме". Конкретно этот выставочный образец, возможно, отправят в Ташкент.

- В Россию мы еще не продавали электробус, продавали в Азербайджан. Мы надеемся, что Екатеринбург станет первым российским городом, потому что видно, что город не бедный. С другой стороны, транспорт нуждается в замене, потому что машины морально устарели. В Минске с общественным транспортом проще, у нас два завода, которые производят троллейбусы и автобусы. Самого транспорта больше:1000 троллейбусов, 80 электробусов, 7 автобусных парков, - рассказал ведущий инженер завода-производителя Сергей Санкевич.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иннопром-2019
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