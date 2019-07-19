В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв

В Свердловской области в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадал мужчина - с ожогами он был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в поселке Асбестовский города Алапаевск произошел хлопок газовоздушной смеси в 16-квартирном доме. Дом не газифицирован. В результате инцидента с ожогами был госпитализирован хозяин квартиры, соседи не пострадали.

В помещении, где произошел хлопок, сломана оконная рама. В смежных квартирах в результате хлопка газа были повреждены деревянные смежные перегородки. Несущие конструкции дома в целости.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС - пять человек и две единицы техники - газовой службы, а также полиция и медики. Всего к дому были направлены 6 единиц техники и 13 человек. На данный момент причины произошедшего устанавливаются.