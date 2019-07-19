Рябков: Ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе общения с прессой обратил внимание на резкую эскалацию напряженности в районе Персидского залива. По его словам, Москва с вниманием следит за ситуацией, в свете заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские ВМС сбили в заливе якобы принадлежавший Ирану беспилотный летательный аппарат.

"Мы на это обратили внимание. Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива, принадлежащих разным странам, настолько высокая, что возможны любые инциденты. Главное - не допускать эскалационного развития. Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопасная, она чревата вспышкой конфликта", - цитирует слова Рябкова ТАСС.

Сергей Рябков также выразил сожаление в связи с действиями Вашингтона, продолжающего нагнетать обстановку в указанном регионе. "Американская сторона вопреки всем призывам, которые адресуют ей не только мы, но и многие другие члены международного сообщества, продолжает упорно линию на нагнетание напряженности, оказание максимального давления на Тегеран. Эта линия ошибочна, чревата дальнейшими осложнениями и дальнейшими потрясениями", - заявил он.

Напомним, что в четверг Дональд Трамп сообщил, что корабль американских ВМС Boxer сбил в Ормузском проливе принадлежащий Ирану БПЛА. Глава Белого дома заявил, что беспилотник приблизился к военному кораблю на "непозволительно близкое" расстояние, что было воспринято как угроза, и по нему был открыт огонь. При это Трамп не сообщил ничего о том, какую именно модель БПЛА поразили средства ПВО американского корабля.

На фоне этого, находящийся в Нью-Йорке глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегерану ничего не известно о якобы сбитом американцами БПЛА.