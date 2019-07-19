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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгвардия: С начала года на Северном Кавказе ликвидированы 20 боевиков

Фото: Макс Ветров/ РИА Новости Фото: Макс Ветров/ РИА Новости
Фото: Макс Ветров/ РИА Новости

Более 1,4 тысячи спецопераций и мероприятий провела за первое полугодие этого года на Северном Кавказе объединенная группировка войск. В боестолкновениях с членами террористических ячеек были уничтожены 20 боевиков, сообщили в Росгвардии.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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"Объединенной группировкой в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе две контртеррористические операции", - говорится в официальном сообщении на сайте Росгвардии.

Можно говорить о некотором снижении напряженности в регионе: за прошлый год в ходе спецопераций было ликвидировано втрое больше боевиков - 64 радикала.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Росгвардия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Адыгея СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Северная Осетия СКФО Чеченская Республика
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