Росгвардия: С начала года на Северном Кавказе ликвидированы 20 боевиков

Более 1,4 тысячи спецопераций и мероприятий провела за первое полугодие этого года на Северном Кавказе объединенная группировка войск. В боестолкновениях с членами террористических ячеек были уничтожены 20 боевиков, сообщили в Росгвардии.

"Объединенной группировкой в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе две контртеррористические операции", - говорится в официальном сообщении на сайте Росгвардии.

Можно говорить о некотором снижении напряженности в регионе: за прошлый год в ходе спецопераций было ликвидировано втрое больше боевиков - 64 радикала.