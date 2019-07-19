Росреестр напомнил про новый порядок участия в долевом строительстве

Итак, с 1 июля 2019 года изменился порядок обеспечения обязательств застройщика при привлечении средств для долевого строительства. Теперь все российские девелоперы обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Средства клиентов зачисляются на специальный банковский счет, и застройщики не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. При этом порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для получения госуслуги документов не поменялся.

Если договор долевого участия с первым участником долевого строительства представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019, то все такие договора заключаются только с использованием эскроу-счетов, открытых в уполномоченном банке.

Если договор долевого участия в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на государственную регистрацию после 01.07.2019 и заключен в отношении дома, который не соответствует установленным правительством критериям, такой договор заключается только с использованием эскроу-счетов, открытых в уполномоченном банке.

Если договор долевого участия в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на регистрацию после 01.07.2019 и заключен в отношении дома, который соответствует установленным правительством критериям, по договорам, предметом которых являются жилые помещения, уплачиваются отчисления в компенсационный фонд.