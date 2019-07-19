Россия и Беларусь запустили передачу электронных ветсертификатов

Беларусь начала передачу электронных ветсертификатов в российскую систему "Меркурий", сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева. Вопросы взаимодействия агропредприятий двух стран вице-премьер обсудил в ходе рабочей встречи с послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым 19 июля.

"На сегодняшний день в рамках интеграции информационных систем завершены работы, которые позволили обеспечить формирование и передачу электронных ветеринарных сопроводительных документов из системы AITS в "Меркурий" на партии продукции, перемещаемые с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

В ходе встречи обсуждались поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, взаимное соблюдение норм фитосанитарного контроля, а также интеграция двух информационных систем идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения - российской "ВетИС", частью которой является "Меркурий" и белорусской ГИС AITS.

План интеграции систем был утвержден в мае 2018 года. Сейчас выполнены все работы, предусмотренные по этому этапу. Передача электронных ветсертификатов протестирована и введена в промышленную эксплуатацию. Применение электронных систем сертификации животноводческой продукции позволит странам повысить эффективность контрольно-надзорных мероприятий, обеспечить прослеживаемость торговли и предотвратить незаконные поставки продукции, отметили в пресс-службе Гордеева.