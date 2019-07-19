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19.07.2019 17:41
Рубрика: Спорт

Российская премьер-лига учредила награды для футболистов и тренеров

Текст: Максим Домчев
Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новые награды, об этом сообщается на официальном сайте турнира. Призы будут вручаться игрокам и тренерам в различных номинациях по итогам одного матча, месяца и всего сезона.
Фото: premierliga.ru Фото: premierliga.ru
Фото: premierliga.ru

Уже в первом туре РПЛ, который стартовал неделю назад, вместе с телеканалом "Матч Премьер" были определены лучшие игроки. Их выбирал один из экспертов телеканала. Помимо этого будет определяться лучший игрок месяца. Пять номинантов назовут эксперты, после чего лучший определится представителями клубов премьер-лиги, телеканала "Матч Премьер" и болельщиками посредством голосования в социальных сетях лиги.

Российская Премьер-лига презентовала новый трофей турнира

Кроме того, РПЛ выберет лучшего игрока сезона. За главный приз поспорят все лауреаты приза "Лучший игрок месяца". В списке претендентов возможно появление нескольких футболистов, не получивших эту награду, но ярко проявивших себя по ходу всего турнира.

По аналогии с этой наградой будут определены обладатели призов "Лучший тренер месяца" и "Лучший тренер сезона". Введены номинации "Лучший гол месяца", "Лучший гол сезона", "Лучший бомбардир сезона", "Лучший вратарь сезона" и "Лучший молодой игрок сезона".

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