Росстандарт отменил свежий ГОСТ на фотосессии новорожденных

Росстандарт отменил ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных в связи с критикой в адрес документа. Он был принят несколько дней назад и планировался к введению в действие с 1 января 2020 года.

Среди требований стандарта был запрет на фотосъемку для людей с ВИЧ. Это положение вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей, сообщили в ведомстве.

Росстандарт пришел к выводу, что стандарт не соответствует принципу достигнутого с общественностью консенсуса и отправил его на доработку в технический комитет "Услуги населению". Ведомство отмечает, что ГОСТ был разработан по инициативе фотостудий Всероссийским НИИ сертификации.