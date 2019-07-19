Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона

Не менее 11 тысяч россиян зарабатывают свыше миллиона рублей ежемесячно (0,1 процента от всех работников, свидетельствуют данные Росстата). Средняя зарплата миллионеров составляет 2,4 миллиона рублей (плюс 38 процентов за два года).

Больше всего зарабатывают представители культуры, спорта, организаций досуга и развлечений - в среднем 5,8 миллиона рублей в месяц, приводит данные РБК.

В сфере прочих услуг средняя зарплата равна 3,7 миллиона рублей. Производители нефтепродуктов и кокса, химических веществ и лекарств получают 2,7 миллиона рублей. Больше всего работников с зарплатами свыше миллиона рублей трудятся в сфере торговли и ремонта транспорта - 1960 человек.