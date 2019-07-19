Сенаторы проанализируют законодательство о митингах

Члены Совфеда могут присоединиться к мониторингу регионального законодательства о выборах, который инициировала омбудсмен Татьяна Москалькова. Это следует из проекта заключения комитета верхней палаты по конституционному законодательству.

Документ подготовлен к пленарному заседанию 23 июля, на котором Уполномоченный по правам человека выступит с докладом о работе за прошлый год.

"Совет Федерации (его органы) может принять участие в проведении мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации, регулирующего порядок проведения публичных мероприятий, который предполагается провести уполномоченным", - цитирует РИА Новости проект заключения комитета.

Сенаторы также назвали "заслуживающим дальнейшей проработки" предложение Москальковой разработать интегрированный электронный портал публичных мероприятий, который позволил бы организаторам направлять уведомления о проведении массовой акции и получать информацию о результатах ее согласования, а участникам обеспечивал бы своевременный доступ к информации.

По мнению омбудсмена, это позволило бы оптимизировать процедуру согласования публичных мероприятий и сократить количество несогласованных акций и граждан, привлекаемых к ответственности за участие в них.