Серхио Рамос заплатит 250 тысяч евро за срубленные деревья

Власти Мадрида приняли решение оштрафовать капитана сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамоса на 250 тысяч евро.

Рамос получил наказание за то, что на приобретенном двумя годами ранее участке земли в окрестностях Ла Моралея, были вырублены около ста вековых деревьев, сообщает EFE. Футболист на приобретенном участке намеревался построить дом.

Жалобу на Рамоса написал его сосед, и в итоге на защитника было заведено дело. 19 июля в Мадриде суд вынес наказание Рамосу - он должен заплатить штраф в размере 250 тысяч евро, а также обязал подрядчика вырубки высадить втрое больше деревьев.