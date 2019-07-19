Синхронистки РФ выиграли золото в произвольной программе в группах

Очередную золотую медаль завоевали российские синхронистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Сегодня наши девушки поднялись на высшую ступень пьедестала почета в произвольной программе в соревнованиях групп.
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Вероника Калинина, Марина Голядкина и Полина Комар. По сравнению с технической программой произошло лишь одно изменение - Майю Дорошко заменила Варвара Субботина.
Второе место заняли спортсменки из Китая, замкнули тройку украинские синхронистки.
Завтра в синхронном плавании будут разыграны последние комплекты наград.
В настоящее время в копилке сборной России 7 золотых медалей и 4 серебряных. Чемпионат мира завершится на следующей неделе 28 июля.