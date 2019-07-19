Синхронистки РФ выиграли золото в произвольной программе в группах

Очередную золотую медаль завоевали российские синхронистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Сегодня наши девушки поднялись на высшую ступень пьедестала почета в произвольной программе в соревнованиях групп.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina