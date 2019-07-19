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19.07.2019 12:45
Рубрика: Происшествия

СК дал оценку действиям экипажа при эвакуации людей в Шереметьево

Текст: Наталья Козлова
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь в Ереван из московского аэропорта Шереметьево, в экстренном порядке эвакуировали из-за задымления лайнера при взлете.

Судя по первым сообщениям, при подготовке к взлету, когда самолет еще не успел оторваться от земли, сработал датчик задымления, после чего экипаж начал эвакуацию. Пассажиров самолета спустили по надувному трапу. Восемь человек обратились за медицинской помощью, двоих госпитализировали.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской, пока известна лишь предварительная причина. Согласно выводам оперативной группы СК и авиационных техников, причиной ЧП стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования при заборе воздуха. Следов огня в самолете и повреждений каких-либо агрегатов лайнера не обнаружено.

По заявлению Марковской, у пассажиров, обратившихся к медикам, "признаки удушения и отравления дыхательных путей не найдены". Следственный комитет считает действия экипажа по эвакуации людей умелыми. Проводится доследственная проверка.

Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Следственный комитет
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