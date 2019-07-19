Сибил - психотерапевт. Она весьма успешна, ей даже завидует родная сестра, в лицо улыбаясь, а за спиной подговаривая дочку родственницы на неудобные вопросы матери. На самом деле эта зрелая красивая женщина - ходячее воплощение стереотипа о психологах, которые сами нуждаются в психологический помощи: с мужем скучно, с любовником не срастается, пациенты качают права и не слушаются. Вот и желание отойти от дел в связи с ненормальной экзальтацией и желанием написать книгу - явно не признак творческого гения, а кризис среднего возраста. Материал для дебюта Сибил берет прямо из жизни - записывает на диктофон разговоры с пациентами и складывает их в сюжет. Одним из самых любопытных экземпляров становится актриса Марго, страдающая от дилеммы: она носит нежеланного ребенка от коллеги по съемочной площадке, а по совместительству - бойфренда режиссера фильма, в котором та снимается.

В оригинале фильм называется именем главной героини (Sibyl), и неспроста: она сама говорит про то, что "ее жизнь - как роман", а, допустим, муж ее "устраивает как образ". Но это не грёзы 18-летней девочки, а размышления взрослой женщины, которая знает цену словам и понимает, откуда взялся этот цинизм.

Режиссер фильма, француженка Жюстин Трие, не первый раз заходит на территорию женской психологии, которая ей знакома, как лес егерю: две ее предыдущие работы, "Возраст паники" и "В постели с Викторией", рассуждали о трудностях ассимиляции женщины в современном обществе. Она зависима от всего: от детей, от мужчин, от других женщин, от мнения общества, от роста цен и даже от секса, который традиционно считается вотчиной "сильного пола".

В "Соблазне" Трие доводит размышления до своего апогея: Сибил (суккубовской красоты бельгийка Вирджини Эфира) высоко себя ценит, но на рынке жизни оказывается невостребованным товаром. Все отчаянные попытки жить по-человечески преломляются о то или иное препятствие - неважно, неприкаянный ли это ребенок без отца или стихийное курение сигарет вместо менее вредного вейпа. Течение жизни постоянно втыкает палки в колеса, и женщина отчаянно стремится заменить реальные ценности симулякрами: новый любовник, роман-зеркало, в котором отразится ее душа, пьяное караоке на сцене бара, попытка выудить больше информации из непослушного малолетнего пациента.

Ближе к середине фильма Сибил едет вслед за своей пациенткой Марго (лауреат Канн Адель Экзаркопулос) на остров, где становится свидетелем душераздирающего любовного треугольника между ней, слащавым актером Игором (секс-символ нового французского кино Гаспар Ульель) и режиссеркой Микой (бриллиант из Германии Сандра Хюллер). И ей в этом треугольнике отведена своя роль.

Постепенно отношения "врач - пациент" между Сибил и Марго перерастают в созависимые отношения, в которых невозможно определить лидера (речь не о лесбийской связи, если что). Две женщины, обе с букетом из разнообразных проблем и комплексов, затевают сложнейшую психологическую игру, откуда выйти победившим просто невозможно - потому что слишком иллюзорен приз. К этой борьбе добавляется и Мика, как бы воплощающая в себе все грани феминистических манифестов разных времен, но лишний раз доказывающая, что они противоречат желанию иметь нормальные межполовые связи и оставаться женщиной. Ее рациональная природа слабо сочетается с импульсивностью непослушной Марго и податливостью Сибил. А уж то, что в этом сумасшедшем состязании женщин бедному Игору (да и остальным мужчинам тоже, кстати) отводится роль переходящего кубка, который тоже пытается отвоевать себе кусочек одеяла, раздираемого на лоскуты, и говорить не приходится.

В итоге получается сумасшедший крендель из сюжетных пластов, закрученных с чисто женской изощренностью. Реальный режиссер Жюстин Трие снимает кино (искусство, имитирующее жизнь) о режиссере выдуманном, которая снимает кино, пропуская собственный опыт через дополнительную призму в виде психиатра, чтобы та зафиксировала его в собственном романе, основанном на искаженной реальности, транслируемой с подачи другого человека через актеров, которые также интерпретируют все по-своему. Такое вот "кино в кино в кино", настоящий мутант, на первый взгляд казавшийся простой историей о психиатре, перешагнувшем профессиональные границы.

Вывод прост: вся жизнь - иллюзия. Счастья, успеха, любви, семьи, творчества, благополучия, даже родственных связей. И мы ее всячески поддерживаем - в том числе с помощью книг и кино. Соглашаться с такой точкой зрения или нет - вопрос личных пристрастий и уровня цинизма. Как показывает практика (и фильм "Соблазн"), кому-то хватает и этого, чтобы ощутить целостность жизни - достаточно лишь зайти в прачечную у бабушки, закрыть дверь и спеть знакомую песенку. Правда, и это будет временно. Ну что ж, се ля ви, сказала бы Жюстин Трие.

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