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19.07.2019 18:10
Рубрика: В мире

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Текст: Александр Саможнев

Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления. По всей вероятности, эти одиозные заявления направлены на получение голосов национал-радикалов партией "Слуга народа".

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Так, скандальный советник Зеленского по политическим вопросам и будущий депутат парламента Никита Потураев не исключает, что при определенных обстоятельствах президент Зеленский может отдать приказ о наступлении на Донбасс. В этой связи будет проведена общая мобилизация. Оказывается также, что глава государства может пожертвовать многими жизнями во имя достижения поставленных целей.

"Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", - с угрозой заявил Потураев в интервью пропагандисткому сайту "Цензор".

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По его словам, может сложиться и другая ситуация, при которой Зеленский отправит ВСУ в наступление на юго-востоке республики. Ранее советники Зеленского уже попадали впросак, размышляя об актуальных политических событиях. В этой связи офис президента намерен упорядочить вопрос о предоставлении этой категории чиновников высказываться публично.

Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.

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