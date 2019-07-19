Создательнице "Семнадцати мгновений весны" исполнилось бы 95 лет

Татьяна Лиознова сняла всего девять фильмов, но по крайней мере один из них - культовый и, вероятно, бессмертный. И вы легко догадаетесь, какой именно. Он в моем рейтинге, конечно, номер один.

1.Семнадцать мгновений весны. 1973.

Фото: kinopoisk.ru

Этот телесериал любители искать пятна на солнце клеймят едва ли не профашистским. То есть если не пропагандирующим, то как минимум фетишизирующим немецкий нацизм. Их почему-то гипнозитирует чистенькая немецкая форма, в которой щеголяют герои. Их почему-то обижает обаяние Олега Табакова и Леонида Броневого в ролях высокопоставленных чинов SS. Они подозревают, что все поклонники сериала - дураки, они не в состоянии отделить внешний лоск и даже личную харизму персонажа от его идеологической функции.

Возможно, они предпочитали бы видеть "немцев" из сериала теми карикатурными "фрицами", какими кишели советские официозные картины о Великой Отечественной войны. Чтобы мундиры Табакова и Броневого были перемазаны кровью. Чтобы созерцать этих Шелленберга и Мюллера нам было омерзительно. А мы, дураки, наслаждались остроумными диалогами и думали о том, как идеология может даже умных людей поставить на службу дьяволу.

Общеизвестно, что подвиг ценнее, когда есть достойный противник. И нашему Штирлицу в тылу врага приданы вот такие враги-партнеры. С ними нужно держать ухо востро: идет игра в интеллектуальные поддавки. Именно поэтому улицы наших городов ежевечерне пустели, когда шла премьера сериала. Именно поэтому он вошел в число немногих наших картин, которые стали не менее культовыми и в странах советского блока - Вячеслав Тихонов в одночасье превратился в международную суперзвезду. Эту картину вообще нельзя судить по законам сурового реализма: она романтизировала профессию разведчика, это было идеальное приключенческое кино с риском, тайнами, интригами, хождением по краю бездны и запрограммированными победами. С великолепными актерами, проникновенной музыкой Таривердиева и хирургически точной работой режиссера не только в кадре, но и в зрительном зале: Лиознова идеально знала психологию аудитории и каждый миг программировала ответную реакцию публики.

И фильм занял огромное место в жизни каждого - буквально каждого жителя нашей страны. Его смотрели все - и по много раз. Сначала полностью, неотрывно. Потом частями, любимыми фрагментами. С наслаждением цитируя фразы, шутки, афоризмы. Он стал жизнью нескольких поколений. Режиссеров, которым удавалось добиться такого всеобщего интереса и почти всеобщего признания, в нашем кино можно пересчитать по пальцам одной руки.

2."Три тополя на Плющихе", 1968.

Фото: kinopoisk.ru

Камерная, негромкая история о семейной деревенской женщине, приехавшей в Москву продать ветчину и встретившей водителя такси, который любит ту же песню, что она - "Нежность" Александры Пахмутовой. Нормальная, даже банальная по сюжету мелодрама без особых психологических открытий, но как же она запала в душу зрителям! И особенно - зрительницам. И только потому, что там был редкий по проникновенности дуэт двух замечательных актеров - Олега Ефремова в роли водителя и Татьяны Дорониной в ее лучшую пору, когда она еще ничем не руководила, а просто хорошо играла в кино и театре. Фильм получил призы в Минске и в аргентинском Мар-дель-Плата.

3."Карнавал" - первая и единственная музыкальная комедия в творчестве Лиозновой. 1981.

Фото: kinopoisk.ru

История о том, как провинциальная девушка прибыла в столицу ее покорять и стать знаменитой артисткой. В принципе это едва ли не самый расхожий сюжет в мировом мюзикле. Но картина Лиозновой не выглядит ни штампом, ни подражанием западному музыкальному кино - как и "Три тополя на Плющихе", это очень русское кино. Русское по духу, по органичной наивности не только героини, но, похоже, и самих создателей фильма, снимавших его так, словно это первая в мире вариация классического сюжета, - с истовой верой в предложенные обстоятельства. Татьяна Лиознова потом признавалась, что история Нины Соломатиной очень похожа на ее собственные попытки пробиться в холодной чужой Москве. Она снимала картину как бы и о себе - о своих невзгодах и неудачах, упорстве и настойчивом стремлении отвоевать у судьбы свое место в искусстве. И о крепкой вере в финальное чудо, когда на всех фронтах потерпевшая фиаско героиня все-таки блистает на сверкающих огнями подмостках с песней Максима Дунаевского "Позвони мне, позвони…", - песня стала такой же знаменитой, как и весь этот фильм. "Карнавал" вошел в пятерку самых кассовых картин года, а Ирина Муравьева в главной роли была признана лучшей актрисой читателями самого популярного в СССР журнала "Советский экран".

4."Память сердца", дебютный фильм вчерашней студентки Татьяны Лиозновой. 1958.

Фото: kinopoisk.ru

Выпускница мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе, Татьяна Лиознова унаследовала от своих педагогов пристрастие к кинематографу актерскому, где главные зрительские переживания связаны не с режиссерскими ухищрениями, а с россыпью талантов на экране. Таковы практически все ее фильмы - в них собраны лучшие актеры нашего кино. "Память сердца" сразу задала эту планку: дуэт великолепного театрального актера Андрея Попова и легендарной киноактрисы Тамары Макаровой. Первый играл британского летчика, который был тяжело ранен и сбит над оккупированной фашистами российской территорией, вторая деревенскую учительницу, его нашедшую и выходившую. Макарова - актриса удивительная: она всегда несла свою редкую, типично русскую красоту с гордым достоинством и в советском кино воплощала как бы идеальный образец советской женщины - личности острого ума, недюжинного обаяния и твердых принципов. В сущности, получился фильм о том, как британец открывает для себя Россию с ее неброской, но изумительной природой, человеческой добротой и прочностью.

Вернувшись к себе в Англию, герой Попова слышит на семейном празднике скептические реплики друзей о стране, которую полюбил, и решает снова поехать в Москву - навестить знакомые места и показать друзьям настоящую, глубинную Россию. Дальше начинается типичная для советского кино вампука, когда власти свободно отпускают иностранца путешествовать по стране, осматривать ее колхозы и школы. Опытный зритель прекрасно понимал, что в условиях всеохватной советской бдительности такое в принципе невозможно, однако искренность и теплота фильма все равно грели его сердце, преисполненное гордостью за родину и ее людей.

5."Мы, нижеподписавшиеся", 1980.

Фильм, где Татьяна Лиознова отдала дань очень популярной тогда "производственной теме". На пороге горбачевской перестройки в советском кино возникла волна картин о принципиальном герое, который вступает в борьбу с привычными бюрократическими стереотипами. Чиновникам кажется, что он покушается на основы, но зритель понимал его правоту, ценил его упорство и смелость идти до конца, ссылаясь на поруганную бюрократами партийную совесть. Такими были фильмы "Премия", "Сталевары", "Твой современник", "Мы, нижеподписавшиеся" - они оказали мощное влияние на массовые умонастроения той поры и фактически подготовили публику к мирным, но по сути революционным перестроечным временам.

Сценарий телефильма написал Александр Гельман - один из застрельщиков "производственной темы", один из авторов, которые своими сценариями и пьесами реально перестраивали сознание зрителей. Его пьеса "Мы, нижеподписавшиеся" уже шла во многих театрах страны, когда Лиознова задумала ее экранизировать. Герой Леонида Куравлева пытался убедить комиссию облисполкома подписать акт приемки нового хлебозавода, который был сдан с недоделками, - чтобы спасти доброе имя талантливого и честного человека. Зритель не без азарта следил за чисто производственными, казалось бы, но на самом деле морально-этическими интригами - фильм заставлял думать, прикидывая, а как бы поступил на месте героя ты сам. Татьяна Лиознова эту свою "опасную" картину любила и считала одной из важнейших.