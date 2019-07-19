США внесли в санкционные списки еще четырех граждан Венесуэлы

Минфин США добавил еще четырех граждан Венесуэлы в санкционный список.

Ограничения коснутся генерала дивизии Бланко Марреро, полковника Франко Куинтеро, майора Гранко Артеага и полковника Гуэрреро Михареса, которые занимают или ранее занимали посты в главном управлении военной контрразведки Венесуэлы. В частности, их, как и все ведомство, обвиняют в нарушении прав человека и подавлении инакомыслия.

По сообщению на сайте минфина, решение о применении санкций в отношении указанных лиц было принято 11 июля. При этом, указано в комментарии, санкции могут бить сняты, если попавшие в список граждане, поддерживающие режим президента Николаса Мадуро, "предпримут конкретные шаги по восстановлению демократического порядка".

Напомним, в июне США внесли в санкционные списки сына Николаса Мадуро и двух высокопоставленных венесуэльских чиновников.