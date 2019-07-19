Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Во время интервью американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России стать крестным его дочери.

Владимир Путин рассказал, что когда Виктор Медведчук был руководителем администрации президента Украины Леонида Кучмы, то попросил его поучаствовать в крещении его дочери. "В нашей православной традиции отказываться нельзя", - заметил он. "Быть крестным отцом всегда большая честь", - подчеркнул глава государства.

На вопрос о том, сколько у российского лидера крестников, Путин сказал: "Я не буду называть число, но несколько человек" и возразил на предположение Стоуна, что их может быть сто или триста. "Нет, нет, ну что вы, конечно нет. Единицы", - сказал он.

"В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери", - обратился американец. "Она хочет быть православной?" - спросил глава государства. "Мы сделаем ее", - заявил собеседник. "Но надо ее спросить", - пояснил Путин и поинтересовался, сколько ей лет и к какой конфессии она принадлежит. Оказалось, девушке 22 года, она верующая, воспитана в христианской традиции. "Понятно", - сказал на это президент.