Теперь официально. "ВКонтакте" запускает сервис знакомств

Соцсеть "ВКонтакте" официально запустила сервис знакомств Lovina, основой которого станут видеозвонки и видеоистории.

Пользоваться Lovina можно даже тем, кто не зарегистрирован в соцсети. Начать знакомство можно будет с просмотра анкет или с видеозвонка - пользователи смогут переключаться от одного абонента к другому, выбирая, с кем продолжить общение.

В сервисе не будет рекламы, но предусмотрены платные опции. Зарегистрироваться можно с помощью чат-бота, который доступен на странице сообщества. Если войти через профиль "ВКонтакте", алгоритм подберет наиболее подходящую пару. Совершить видеозвонок или отправить видеоисторию можно в течение 48 часов.

В Apple App Store и Google Play доступен предварительный заказ приложений Lovina. В каталоге iOS-приложений говорится, что оно будет доступно 14 августа.