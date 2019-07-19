У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой

Правоохранительные органы задержали у здания Верховной Рады жителя Полтавы с гранатой. Проводятся следственные действия для установления, где он взял боеприпасы и с какой целью оказался в центре Киева, сообщает портал strana.ua.

По данным полиции, задержанным оказался 22-летний дезертир из Полтавской области. Не исключено, что он направлялся на встречу с избирателями музыканта и политика Святослава Вакарчука. Органы правопорядка перешли на усиленный режим несения службы накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 23 июля.