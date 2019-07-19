В ЦДМ на Лубянке открылась Гастрогалерея

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") представляет новое гастрономическое пространство на карте Москвы. На нулевом этаже детского магазина открылась "Гастрогалерея ЦДМ", объединившая 13 популярных кухонь мира в историческом центре города. Новое пространство площадью 700 кв. метров включает в себя 280 посадочных мест и зон отдыха. Концепция проекта разработана архитектурным бюро Ploschadka. Партнером по брокериджу и коммерческому сопровождению выступила компания Triniti Consulting.

В ЦДМ на Лубянке представлена корейская кухня K-Town Korean BBQ, грузинская кухня "Гамарджоба, Генацвале!", сингапурская кухня Chop Eat, американские макароны с сыром Mac & Cheese, греческая кухня "Порто Миконос Гриль", вьетнамское кафе Bổ, гавайская кухня Poke House, морепродукты "Не Путай Берега", израильская кухня Bright Israeli Grill, винотека "Первый Нос", "Шаурма-ма", wellness-bar, кондитерская "Любовь и сладости".

"Гастрономическая галерея в ЦДМ - мультиформатный проект в популярной и востребованной сегодня концепции, разработанный с учетом туристического и пешеходного трафика по улице Рождественка и всего исторического центра Москвы. Запуская проект, мы ставили перед собой задачу собрать в ЦДМ лидеров гастрономических направлений, интегрировать новое пространство в детский торговый комплекс. Гости могут попробовать качественные и свежие продукты в составе оригинальных блюд, встретиться с друзьями и коллегами в приятной обстановке, совместить шоппинг с ужином или ланчем", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

"Гастрогалерея ЦДМ" открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход осуществляется со стороны улицы Рождественка. Средник чек составляет 500 рублей http://gastro.cdm-moscow.ru/.

26-28 июля в главном атриуме ЦДМ на Лубянке состоится гастрономический фестиваль "Будь в центре вкусных событий". Гостей ждут бесплатные дегустации блюд, кулинарные мастер-классы, развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши призов. В фестивале, организованном при поддержке всех гастрономических концепций, примут участие:

K-Town Korean BBQ - первый корейский сетевой проект с абсолютно новой для Москвы концепцией Korean BBQ - встроенным в барную стойку грилем, который дает возможность приготовить мясо самостоятельно или с помощью повара.

"Гамарджоба, Генацвале!" - домашняя грузинская кухня, где опытные повара-грузины готовят хинкали, хачапури, пхали и практически все блюда, которые у гостей ассоциируются с Грузией. Все ингредиенты, включая специи, соусы, чурчхелы, доставляют из Грузии, в приготовлении не используется заморозок и полуфабрикатов.

Chop Eat - гастро-корнер сингапурской кухни, созданный в 2018 году. Основатель и главный шеф-повар Денис Храпатый долгое время жил и учился в Сингапуре, откуда привез идею, вдохновение и аутентичные рецепты. Сингапурская кухня - яркий калейдоскоп из традиционных продуктов и специй региона.

Mac & Cheese - ресторан с традиционными американскими блюдами в авторском исполнении. В Mac & Cheese подают пасту собственного производства из 100% муки грубого помола по рецепту итальянского повара Марко Якетта. Изделия смешиваются со сливочно-сырным соусом, основой которого служит соус "Бешамель" с добавлением различных сортов сыра Чеддер.

"Порто Миконос Гриль" - знаменитая на весь мир греческая кухня: гиросы, сувлаки, овощные салаты и ароматные закуски и яркие свежие лимонады! В "Порто Миконос Гриль" каждый может почувствовать себя на солнечной прибрежной улочке, наслаждаясь сытными, ароматными и незабываемыми греческими блюдами.

POKE House - настоящий тропический остров в море гастрономии, отличная возможность попробовать гавайскую кухню и идеальный поке. Гостям помогут собрать свой поке самостоятельно или предложат пару готовых блюд от шефа.

"Шаурма-ма" - новый взгляд на известный продукт, сочетающий в себе современный подход и высокое качество. Шаурма готовится на открытой кухни из качественных фермерских продуктов: свежеиспеченный лаваш, нежнейшее мясо с вертикального гриля, более 30 наименований фирменных соусов и добавок. В меню также представлены прохладительные и горячие напитки, фреши, вегетарианское и постное меню.

"Не путай берега" - ресторан морепродуктов в концепции Human friendly - качественные продукты за небольшие деньги. На ледяной витрине представлен свежий улов со всех берегов - от камчатского краба до средиземноморских устриц. Шеф-повар Сергей Доценко может приготовить любой продукт по желанию гостя. В меню представлен салат с крабом и кремом из авокадо, томатно-перечный суп с морепродуктами, сибас в соевой глазури и разнообразные тар-тары.

Bright Israeli Grill олицетворяет яркий и незабываемый вкус ближневосточных блюд в исполнении шеф-повара Брайана Диаба. Основной акцент, в первую очередь, сделан на хумус, фалафель и гриль. В меню гости найдут около 30 неповторимых блюд в современной интерпретации по доступным ценам, которые никого не оставят равнодушными.

"Первый Нос" - первый вдох вина в бокале, первое впечатление от аромата, быстро меняющегося под воздействием кислорода. Одноименный бар - один из немногих в Москве концептуальных винных и коктейльных заведений. Бутылку вина можно забрать домой или выпить в баре без пробкового сбора. Авторское прочтение коктейлей, нестареющая классика и tailor-made заказы - в лучшем исполнении барменов "Первый Нос".

Bổ - сеть вьетнамских кафе, где за кухню отвечает шеф-повар Фам Сюан Фу, который уже более 10 лет работает в России. В меню - классика вьетнамской уличной еды: традиционный суп Phở (Фо), паровые булочки Bánh Bao с оригинальной начинкой, спринг-роллы Гой Куон (Gỏi Cuốn), а также сендвич Bánh Mì в свежем багете.

"Любовь и сладости" - семейная кондитерская Сергея Жукова и Регины Бурд, где делают сладости по домашним рецептам с любовью к каждому гостю. Ассортимент кондитерской постоянно растет и включает в себя капкейки, эклеры, пирожные, пряники, торты на заказ. Каждый десерт, сделанный вручную, проходит контроль качества ингредиентов

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"