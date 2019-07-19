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19.07.2019 17:17
Рубрика: В мире

В ДНР снова подтвердили приверженность Минским соглашениям

Текст: Петр Лихоманов

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день есть только один план урегулирования ситуации на востоке Украины - Минские соглашения. Так он отреагировал на презентацию украинским политиком Виктором Медведчуком собственного варианта пошагового примирения Киева и народных республик Донбасса.

Фото: Михаил Климентьев/ ТАСС
Путин обсудил с Медведчуком урегулирование на Украине

"Безусловно, политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может даже и единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным. И в этом вопросе мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником (глава Луганской народной республики - прим. "РГ") в первую очередь опираемся только на Минские соглашения, на Комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", - пояснил Пушилин в интервью донецким СМИ после церемонии вручения государственных наград бойцам подразделения "Оплот".  

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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