В ДНР снова подтвердили приверженность Минским соглашениям

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день есть только один план урегулирования ситуации на востоке Украины - Минские соглашения. Так он отреагировал на презентацию украинским политиком Виктором Медведчуком собственного варианта пошагового примирения Киева и народных республик Донбасса.

"Безусловно, политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может даже и единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным. И в этом вопросе мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником (глава Луганской народной республики - прим. "РГ") в первую очередь опираемся только на Минские соглашения, на Комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН. Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе", - пояснил Пушилин в интервью донецким СМИ после церемонии вручения государственных наград бойцам подразделения "Оплот".